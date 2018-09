Egy átlagos nap a űrhajósok életében: csütörtök reggel a Nemzetközi Űrállomás lakói arra ébredtek, hogy szól a riasztó, szökik a levegő az ISS-ről (igen, a "reggel" aránylag képlékeny fogalom odafenn, ahol elég sűrűn van nap-, föld- és holdkelte, de éljünk most ezzel a dramaturgiai egyszerűsítéssel). Némi lázas keresés után kiderült, hogy az űrállomásra bedokkolt Szojuz űrhajón támadt egy 2 milliméteres rés, és ott szivárog kifelé a levegő.

Ez egy Aliens-filmben azt jelentette volna, hogy itt a sztori vége, és a szörny horrorisztikus véget ér, ahogy apró darabokban távozik a fedélzetről, de a valóság kicsit másképp működik: Alexander Gerst német űrhajós egyszerűen a szkafander-kesztyűs hüvelykujjával befogta a lyukat, míg kitaláltak valamit. A megoldás pedig az lett, hogy befoltozták a rést szigszalaggal, pontosabban a zord körülmények között is működő Kapton-szalaggal. (Ami egyébként nem egy speciális űrhajós cucc, idelenn is vehet belőle bárki.) A NASA mindenesetre nem túl elégedett a megoldással, és most valami stabilabb megoldáson törik a fejüket a földi irányítóközpontban.

(via)