A dél-szerbiai Leskovac a Balkán egyik húsfővárosa, itt rendezik meg minden évben a Roštiljijada nevű grillfesztivált, ami a húsimádók alfája és omegája, Mekkája, Makója és Jeruzsáleme egyszerre.

Idén egy rekordméretű, 66,1 kilós pljeszkavicát sütöttek. Ez a balkáni burgerek húspogácsája, amit csevapként is ismerünk, ha kis kolbászokat formálunk a darált húsból. Ahogy az az AFP videójában is elhangzott, az átfordítás volt a legnehezebb művelet.

VIDEO: Serbian grill masters successfully flip a meat patty weighing more than 66 kgs at an annual barbeque festival in the southern city of Leskovac, claiming to break their own record for grilling the world's biggest Serbian-style burger, known as a pljeskavica pic.twitter.com/85LTxtqY3C