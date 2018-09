Alighanem a Tisza-tó legnagyobb rajongójával van dolgunk, egy olvasónk, Dimitry küldte ezt a 20 perces videót a Tisza-tóról. Mint írta, egy "egy olyan reklám- promóció mentes (minden költséget, bérlést fizettem) filmet készítettem egyedül, amivel a legvonzóbb arcát próbálom bemutatni - sajátos stílusban - a Tisza-tónak. Nyár elején forgattam a filmet, jó pár hetet rááldoztam". Az eredmény tényleg szuper lett: 8 dolgot ajánl a tó körül, és szépen el is mondja, meg is mutatja, hogy mit miért érdemes kipróbálni, megnézni. Valami hasonlót biztos tudna a turizmus felfutásáért létrehozott állami szervezet is, sok-sok millióból, de minek, ha ezt így is meg lehet oldani?