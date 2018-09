Bármi történik a királyi családban, az fontos. Ha Meghan Markle apja, azaz Harry herceg apósa nyilatkozik minden hülyeséget, akkor az a hír, ha Katalin hercegné gyereket szül, akkor az, ha Erzsébet királynő lóversenyre megy, akkor meg az a vezető anyag.

Most is őrült izgalmakról számolt be a People magazin, ugyanis kiderült - BREAKING -, hogy Meghan Markle és Harry herceg mostanában kaptak egy Labrador Retriever kutyát, amit most el is neveztek.

Nem Füles, nem Tappancs, nem Morzsi, sem Zsömle, de még nem is Mázli lett a neve, hanem

Óz.

(via People)