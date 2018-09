Szeptember 15-ig lehet jelentkezni a Kikeltetőre, a főleg undeground magyar zenével foglalkozó Keret Blog éves tehetségkutatójára. Ezen linken lehet még jelentkezni, hajrá!

Az első Kikeltető döntő 2014-ben volt, és azóta egy rakás izgalmas magyar produkció megfordult a versenyben, köztük több olyan előadó, akikre mi is felfigyeltünk később az Indexen.

A tavalyi versenyt például Krúbi nyerte, de itt bukkant fel a nemrég a Stenken premierező TPSPRT, vagy pár évvel ezelőtt a Beans, a Puma Danger, a Hello Hurricane, a Meteo, a Nobody Elses, Agavoid, és a sort még lehetne sokáig folytatni.

A verseny minden évben nagy bulival és koncertekkel végződik, a továbbjutókról, illetve a végső győztesről zsűri dönt. A zsűriben benne vannak zenészek, mint Deli Soma (Middlemist Red), Sallai Laci (Felső Tízezer), Czeglédi Szasza (Run Over Dogs), programszervezők (Kirschner Petra, Akvárium), illetve újságírók, Dömötör Endre a Recordertől, korábbi munkatársunk, Inkei Bence a 24-től, és hát én is az leszek, most itt töredelmesen bevallom.