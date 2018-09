Mi az: kicsi, csíkos, ormánya van és nagyon cuki? Hát a Fővárosi Állat- és Növénykertben vasárnap született tapírkölyök!!! (Vagy tapírborjú, esetleg tapírmalac? Aki tudja, írja meg!)

A tapírgyerek szeptember 2-án, azaz vasárnap látta meg a napvilágot. Suki, a 20 éves anyaállat ráadásul nem az istállóban, hanem a Dél-Amerika kifutó hátsó részén adott életet a kicsinek, így azok a látogatók, akik akkor épp arra sétáltak, a saját szemükkel is láthatták az apróság világra jövetelét.

Az ellés egyébként „apás szülés” volt, hiszen Géza, a 22 esztendős apuka is mindvégig ott volt párja és születendő gyermeke közelében.

-olvasható az állatkert közleményében. A tapírok lakótársai, a velük közös kifutóban élő vízidisznók, a nagy marák és a nanduk is érdeklődve figyelték az eseményeket, sőt, az egyik vízidisznó még az újszülött letisztogatásába is besegített Sukinak. Ez is látszik az állatkert az erről készült videójában.

Azt még nem lehet megmondani, hogy a tapírgyerek milyen nemű, és bár a gondozók már sejtik, biztosak csak egy-két nap múlva lehetnek majd. A szülésre már nagyon vártak a gondozók, utoljára ugyanis 31 éve született tapír a budapesti állatkertben.