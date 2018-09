A kólába mártogatott rántott csirke esete is már elég jó bizonyíték lehetett az US Opent övező lazaságra, de most a VIP páholyból indult támadás a teniszre, golfra és snookerre jellemző csendben üldögélő, feszülten figyelő, elitista meccsnézés ellen.

Sophie Turner - a Trónok harca Sansa Starkja -, elment a vőlegényével, Joe Jonasszal - a Jonas Brothers nevű zenekar tagja -, hogy megnézzék Roger Federer és John Millman meccsét. Eddig semmi izgalom, ugye, de, amikor feltűnt a színésznőnek, hogy őket mutatja a kamera, akkor látványosan béna smárolásba kezdett vőlegényével.

8 Galéria: Sophie Turner és Joe Jonas a US Opnenen Fotó: Charles Wenzelberg/New York Post / MEGA / Northfoto

A közönség egy része is jól szórakozott ezen, így lehet, hogy az US Openen és más bajnokságokon is be lehetne vezetni a baseballban és NBA-ben már jól működő csókkamerát.