Most épp Ricky Martin lett szerelmes Budapestbe. De nem ő az egyetlen, aki valamilyen munka (koncert, forgatás) miatt hazánkba látogatott, majd önjelölt PR-esként kezdte el hirdetni, hogy ez mennyire király hely.

Fotó: Ricky Martin / instagram

Arnold Schwarzenegger ugyanúgy szeretett a fővárosban biciklizni, mint Harrison Ford. Előbbi egy étterem teraszán ülve hallgatta a szép muzsikaszót, míg utóbbi kávét főzött egy biciklis műhelyben. Ryan Goslingról a Gellért fürdőben készült fotósorozat. De ez talán nem is rajta múlt, az viszont igen, hogy a Szárnyas fejvadász 2049 forgatása alatt annyit járt az Aldiba, hogy teljesen belezúgott az üzletláncba.

Will Smith is vastagon benne volt Magyarország népszerűsítésében, amikor egy vírusvideót csinált a Lánchíd tetején. Mila Kunis ugyan nem reklámozta agyon Budapestet, amikor 2017 nyarán nálunk forgatta A kém, aki dobott engem című filmet, de tény, hogy amikor Ashton Kutcherrel és gyermekeikkel (és Kemény Dénessel) elmentek a vizes vb egyik sporteseményére, akkor arról elég sok médium megemlékezett. Justin Theroux is itt volt abban az időben, mivel ő is szerepel a filmben. Volt a Szigeten, sőt, a Erzsébet térnél felállított óriáskeréken is ment egy kört. És persze a Yozsefvárost elrappelő Kate McKinnonról se feledkezzünk meg, aki a forgatás után egy évvel is a város hatása alatt volt/van.

Az eddig felsorolt sztárok mind eltörpülnek a legnagyobb magyar, Jennifer Lawrence mellett. A színésznő konkrétan azt nyilatkozta Návai Anikónak, hogy

Azt is mondta még, hogy nagyon szereti a fővárosunkat. Igaz csak két dolog jutott eszébe róla. De annyira imádott itt lenni, hogy még a hírhedt Vittulába is lement sörözni, illetve egy pesti kocsmai balhéjáról is szívesen beszélt egy műsorban.

Úgy látszik, a Magyrországra érkező hírességek imádnak itt lenni. De legalábbis ezt mondják.