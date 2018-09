Freddie Mercury 1991-ben halt meg, 45 éves korában, az AIDS betegség szövődményeiben. Az énekes idén lett volna 72 éves, ebből az alkalomból egy rendhagyó helyszínen, a londoni Heathrow repülőtéren emlékeztek meg róla, az énekes ugyanis fiatal korában maga is itt dolgozott poggyászrakodóként. A Heathrow munkatársai az I Want To Break Free című számra begyakorolt táncmozdulatokkal, és természetesen bajusszal emlékeztek Mercury-ra.