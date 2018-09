Még fél év van az elnökválasztásig, és már így nyomják, mi lesz itt a végén? Nemrég Robert Fico, a nagyobbik kormány párt elnöke – exkormányfő – jelentette be, hogy az ország gazdasága annyira jól áll, hogy ingyen ebéd jár az iskolák diákjainak és dolgozóinak.

A 117 millió eurós program lehet, hogy csúnya politikai versengés az iskolákon keresztül a választókért, de valójában már korábban elkezdődött – és nem csak Szlovákiában, elvégre Orbán Viktor vagy a francia elnök, Emmanuel Macron is szívesen bedobta magát a diákoknál, cukiságszintjük egyforma –, például a szlovák államfő is örömmel számolt be egy nappal Fico ingyenebédje előtt, hogy a szepsi iskolában járt, ahol találkozhatott azzal a magyar roma kislánnyal, aki pacsniban nyerte meg a 750 méteres futóversenyt. Hogy Andrej Kiska volt-e az is, aki futócipőt adott Annamáriának, azt nem tudni, az adományozót csak névtelen jóakarónak nevezik.

Igaz, nem egyértelmű, mennyi köze van az egésznek a kampányhoz: Kiska nem kíván újraindulni, ráadásul függetlenként nyert, tehát pártját sem erősíti a népszerűsítőnek szánt látogatással. Fico – akit meglepetésre győzött le Kiska 2014-ben – szintén nem akar indulni, bár ő nem vonul vissza, pártja elnökjelöltjének, Jan Kubisnak is jól jöhet Fico ingyenebédje. Igaz, az drágább is, mint egy pár futócipő.