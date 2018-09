Az idő múlását mi sem jelzi pontosabban és kiszámíthatóbban, mint hogy időről időre felbukkannak az interneten a népi esztétikusok, akik – nem ritkán, de nem feltétlenül a tanév elején – felfedezik, hogy gyermekük, gyermekeik olvasókönyvében vagy irodalom tankönyvében, szöveggyűjteményében micsoda penetráns, felháborító, az erkölcsöket, jó ízlést sértő, a gyerekekre káros és veszélyes tartalmak vannak.

A sor, emlékeim szerint, Lackfi János Véletlen című versével, egy 9. osztályosoknak szóló tankönyvben lévő szöveggel kezdődött. Ebben Lackfi olyanokat képes leírni – és ezt bármelyik 15-16 éves elolvashatja a tankönyvnek köszönhetően! –, hogy „csomizom a ruciba / a habtestem / tinibugyi gumija / bemélyedten”. Gyász!!! Petőfi Mitnembeszélazanémet Sándor biztos forogna a sírjában, ugye? Aztán jött Varró Dani, aki meg konnektorral akarta halálba küldeni a nemrég még pocaklakó apróságokat a Hat jó játék kisbabáknak című förmedvényében!!! Szégyen ilyet egy Csokonai Baszomazanyja Vitéz Mihállyal egy könyvben hozni, nem? Majd újra Lackfit találták meg a Fiúk dala – Lányok dala verspár miatt, erről írtam is januárban.

És most itt a legújabb dráma, szörnyűség és borzalom. (A képre kattintva az egész Facebook-posztot olvashatja, kommentestül.)

Már több mint 2400 megosztásnál jár az egy harmadikos olvasókönyvben talált Kiss Ottó-gyerekvers, az Anyukám szép. (Zárójeles megjegyzés: Ottót majdnem gyerekkorom óta ismerem, a költészete is, a prózai munkái is komoly hatással is voltak rám, de a poszt megírásának nincsenek személyes okai.) A kommentelők többek között alpári versikének, a magyartalanítás újabb példájának is nevezték, természetesen sokan tették szóvá, hogy a költő, vagyis hát „költő” nem ismeri a magyar helyesírást. Az én kedvenc kommentem azonban ez volt (annak fényében, hogy a 2009 óta József Attila-díjas Ottónak 1997-ben jelent meg az első gyerekverses kötete, amit még nagyjából tizenöt gyerekkönyv követett):