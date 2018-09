"Le invité un pedazo de empanada y desde ese día, cada vez que llego para trabajar, me recibe y ya no se despega de mí. No permite que le saquen de mi lado, los amenaza con un gruñido". La increíble historia de la perra asistente de Jara Saguier, DT de 2 Mayo de Paraguay 🐶❤ pic.twitter.com/8SFh2SDnvH