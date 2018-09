Olvasónk készítette el az alábbi diagrammot, hogy mindenkinek érthetővé tegye, mit is jelentene az állandósított téli, illetve az állandó nyári időszámítás. Lényegében arról kell majd döntést hozni, hogy a gyermekek minden évben 4-5 hónapon át vaksötétben keljenek és induljanak-e el az iskolába, és legalább két hónapon át még az első tanórát is lámpafénynél töltsék el, vagy napfényben érjenek be az iskolába.

Azt kell még mérlegelni, hogy mit veszítünk este. A munkavégzés és a hazajutás pár hónapon át sötétben történne, de ez talán még felnőttként is sokkal inkább kibírható, mint a sötétben bootolás. A hazai tévézési szokások pedig azt mutatják, hogy bármelyik verziónál bőven napnyugta előtt bekapcsolódik az a 32-40-60 colos LCD vagy OLED fényforrás a nappalikban, hogy hosszú órákon át megvilágítsa az arcunkat.

Az EU és a kormány is hosszasan mérlegeli majd ezeket a kérdéseket, és mi sem szeretnénk semmit ráerőltetni másokra, úgyhogy szavazzunk: