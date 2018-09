A Star Trekben embereket sugároznak fel, fézerekkel lövöldöznek, az űrhajókon holofedélzeten szórakoznak, egyvalamiről viszont nem tudnak lejönni: a papírhasználatról.

Az EC Henry nevű youtuber rakott össze egy hiánypótló videót, amin végigveszi a Star Trek történelmet papírhasználat szempontjából.

A 22. században például még autogramot is papírfecnikre osztogatnak, de a papírhasználat a 23. század közepén sem ciki, sőt, az Enterprise hídján egy nyomtató is van. Idővel egyes idegen fajok is papírt használnak, na de itt van inkább a videó.