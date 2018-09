Válogatott szinten is előfordult már, hogy apa és a fia ugyanabban a futballcsapatban játszott (például az izlandi Arnór és Eidur Gudjonhsen), de azért gyakorinak nem mondható ez a felállás. Egy frisset tudunk említeni, a hétvégén az Újszászi VVSE megye I.-es csapatában egyszerre volt pályán idősebb és ifjabb Rézsó Péter.

Az idősebb Rézsó Péter neve ismerős lehet, a most 47 éves kapus sokáig védett az NB II.-es Szolnoki MÁV-ban, de játszott akkor is, amikor feljutottak az NB I.-be, és ötször a teremlabdarúgó válogatottban is szerepelt. Most tulajdonképpen hazaigazolt, korábban is védett Újszászon, és teljesült az álma, hogy egyszerre szerepeljen a csapatban 22 éves fiával. Egész sikeresen, az NB III.-ból kieső a listavezető Tiszafüreddel 0-0-t játszottak a Jász-Nagykun-Szolnok megyei bajnokság ötödik fordulójában.