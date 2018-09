Pénteken jelent meg a Sony idei legnagyobb dobása, a PS4-exkluzív Spider-Man (amit amúgy mi is kipróbáltunk a kölni Gamescomon), és egyelőre úgy tűnik, hogy mindenki imádja, de az már most kijelenthető, hogy a létező legszomorúbb videojátékos easter egg van benne.

Az egész ott kezdődött, hogy egy Tyler Schultz nevű srác még májusban Twitteren írt a játékot fejlesztő Insomniacnak, hogy meg szeretné kérni a barátnője kezét, és marhára örülne, ha bárhova beletennék a játékba, hogy "Madison, hozzám jössz feleségül?".

A fejlesztők erre meghúzták a váratlant, és ahelyett, hogy figyelmen kívül hagyták volna a dolgot, betették a játékba az üzenetet, méghozzá elég látható helyre.

A megjelenés óta annak rendje és módja szerint fel is kapták a játékosok a sztorit, mert hát tényleg marha menő, mire Schultz feltöltött egy videót YouTube-ra, amiben elmondta, mostanra már inkább szomorú a dolog, mert

a csaja néhány hete elhagyta őt, és összejött a testvérével.

A videó az Insomniachoz is eljutott, a gárda kreatív igazgatója pedig gyorsan meg is kérdezte Schultzot, hogy szeretné-e, hogy átírják a szöveget valami másra. Egyelőre így most a srácnál pattog a labda, de az mondjuk elég vicces lenne, ha átíratná valami olyasmire, hogy "Heló lányok, szabad vagyok ;))))))".