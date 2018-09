Fuck You All: The Uwe Boll Story - már a cím sejteti, hogy nem szokványos figura ennek a dokumentumfilmnek a címszereplője. Uwe Boll korunk talán legrosszabb rendezője, aki nagyrészt ismert videojátékok meggyalázásával filmváltozataival tett szert kétes hírnévre. House of the Dead, Alone in the Dark, Bloodrayne, Dungeon Siege, Postal - mind Boll keze között végezték, és akkor még az olyan borzalmakról nem is beszéltünk, mint a túlsúlyos nőn poénkodást ízléstelen náci viccekkel vegyítő Blubberella. És Boll amellett, hogy kókler, emberként sem szimpatikus figura: a címbeli "fuck you all" (azaz "basszátok meg mind") például szó szerinti idézet tőle, ami akkor hangzott el, amikor nem jött össze egy Kickstarter-kampánya. Nos, erről a drága emberről készített portrét Sean Patrick Shaul dokumentumfilmes. Előzetes alant, természetesen alig várjuk.