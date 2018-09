Vlagyimir Putyin még májusban adott orosz állampolgárságot Jeff Monsonnak, aki korábban többször is nyíltan jelezte, hogy nagy rajongója, előéletével ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesebben.

Most az AFP híréből kiderült, hogy azóta be is indult a ketrecharcos oroszországi pályafutása, mert beválasztották egy Moszkva közelében található kisváros önkormányzatába. Monson elmondta, ezzel nem elégszik meg, simán el tudja magát képzelni parlamenti képviselőként is.

Egyébként aktív szerepet játszik az orosz-, illetve az orosz bábállamok sportdiplomáciájában. 2016 óta tölti be az Orosz Föderáció Kommunista Pártjának sportnagyköveti posztját, és ő az egyetlen amerikai, aki rendelkezik az egyik kelet-ukrajnai szakadár terület, a Luhanszki Népköztársaság, valamint nemzetközileg el nem ismert Fekete-tenger melléki terület, Abházia állampolgárságával is.