Egy skatepark felavatása önmagában annyira nem szuperérdekes esemény, amúgy is egyre több van belőlük az országban, de ha mindezt Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár teszi egy görkorcsolyán, a szóban forgó pálya pedig Lendvai Zoltán, az évekkel ezelőtt gördeszkás papként elhíresült plébános pályája, akkor máris sokkal izgalmasabb az egész.

A plébánosnak amúgy először 2011 áprilisában lett skateparkja Rédicsen, akkor még csak ideiglenes helyen, most az lett újjáépítve és kibővítve. Lendvai már a hét évvel ezelőtti átadón is deszkázott a fiatalokkal, de az, hogy Novák Katalin is beszállt, már tényleg teljesen szürreálissá varázsolta az egész eseményt.