Így kiabált fel a galériára a Corvin moziban lévő Odeon videotékából az egyik vendég a süket haverjának a galériára. A másik meg olyan Jézusos filmet keresett, ami nem vallásos. A harmadik szerint meg a tékásnak örülnie kéne, hogy négy évig hajlandó volt otthon megőrizni a kazettát.

Arról mi is írtunk, hogy közösségi finanszírozással terveznek emléket állítani a videokazetták és velük együtt a videotékák lassan végleg lezáruló korszakának, és a Volt egyszer egy téka című film most el is készült, szeptember 27-étől látható lesz a magyar mozikban. Ez pedig az előzetese: