A mai napon mutatják be Michael Moore legújabb dokumentumfilmjét, a Fahrenheit 11/9-et. Az egész film azt mutatja be, hogy mi lett az Amerikai Egyesült Államokból Trump elnöksége alatt. Viszont arra is kitér, hogy mi indokolta az elnöki posztért való indulását.

Michael Moore elmélete szerint Trump megtudta, hogy Gwen Stefani többet keres a The Voice című énekes tehetségkutató műsor zsűritagjaként, mint ő az ugyanazon a csatornán futó reality, a The Apprentice házigazdájaként. Több pénzt akart. Ehhez pedig be kellett bizonyítania, hogy ő is van olyan híres, sőt, sokkal híresebb, mint az említett énekesnő. Ezért 2015 júniusában kamuból megtette a nagy bejelentést, hogy indul az elnökségéért. És tessék, ez lett a vége.

(Pagesix)