Tudjuk, a medve nem játék, de azért néha a medve is ember, illetve, khm - csak kikeveredek ebből valahogy - szóval ha a kutya az ember leghűségesebb barátja, akkor mi van szegény medvével. Ki az ő barátja? Hát a tűzoltó a medve legjobb barátja!

Fotó: Minnesota Department of Natural Resources / Facebook

Egyszer volt hol nem volt, volt Minnesotában egy medve. A medve annyira belefeledkezett a tejdézsmálásba, hogy beszorult a feje a 38 literes fémkannába. No, most mi legyen? Nem volt mit tenni, hívták a tűzoltókat. A lánglovagok először a hagyományos módszerrel próbálkoztak. Étolajjal kenték be a tejesbödön szélét, de hiába, a medve nagy feje nem csusszant ki. Ezután úgy döntöttek, lukakat fúrnak a bödön aljába, nehogy megfulladjon szegény pára.

De a medve feje még mindig be volt szorulva. Mit tegyenek? Hogy szabadítsák ki? Nem volt mit tenni, hozták az Élet Állkapcsát (Jaw of Life). Hogy az mi? Ezt itt mifelénk nem ilyen szépen mondják, hanem csak úgy: feszítő-vágó berendezés. Ezzel szokták kiszabadítani az összeroncsolódott autókból az embereket.

A bödön lekerült a medve fejéről, a medve elfutott az erdőbe.

Itt a vége, fuss el véle. (via SkyNews)