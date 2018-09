Ryan Goslingról budapesti tartózkodása óta tudjuk, hogy mennyire jó fej. Elég csak arra gondolni, hogy nemcsak egyszerű földi halandóként járt bevásárolni az Aldiba, de még odáig is volt a pékárujukért. Most kiderült, hogy még annál is jobb fej, mint amit eddig hittünk róla. Gosling éppen Torontóban van, ahol Az első ember című, Neil Armstrongról szóló filmje versenyez.

Egy helyi kávézó tulaja és alkalmazottai rendesen rápörögtek a témára, és készítettek egy életnagyságú Gosling kartonfigurát, amivel naponta újabb és újabb képeket készítettek és #RyanNeedsGrinder hashtaggel kitették a Twitterre. Az üzenet minden nap ugyanaz volt: nagyon szeretnék, ha a színész betérne hozzájuk egy kávéra. Ez a nyolcadik napon meg is történt, íme a tulaj közös képe a színésszel:

And this happened... #ryanneedsgrinder worked. The man himself showed up. What a good sport, a well brought up Canadian boy. We truly appreciate Ryan taking the time the time to visit us during #tiff. Take that @idriselba your loss. pic.twitter.com/8rMMWOs32J