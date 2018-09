Élő művész esetében aukciós rekordot jelentő csaknem 80 millió dollárért (22 milliárd forint) találhat új gazdára a britek egyik leghíresebb kortárs művészeként számon tartott David Hockney egyik festménye a Christie's aukciósház novemberi licitjén New Yorkban. Az 1972-es Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) című kép, amely egyike Hockney híres medencés festményeinek, a művész legelső munkái közé tartozik. A kép hosszú ideje magánkézben van.

Az élő művész esetében született aukciós rekordot jelenleg Jeff Koons amerikai művész (Cicciolina exférje) tartja, akinek Balloon Dog című alkotása 58,4 millió dollárért kelt el egy 2013-as árverésen. A Christie's nagyjából 80 millió dollárra becsüli a Hockney-festmény leütési árát, de szakértői szerint a mű ennél is magasabb áron fog elkelni. (MTI)

None of these Hockney takes are as good as the copy of Portrait of an Artist (Pool With Two Figures) above Bojack Horseman's desk pic.twitter.com/xysWkD57oM