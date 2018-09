Reszkess, Geszti Eszti, megérkezett a kihívód: a gesztenyés Túró Rudi, amit a Pöttyös dob piacra, direkt az őszre hangolva. Oké, annyi különbség azért van, hogy a Geszti Eszti sima gesztenyerúd kakaós bevonóval, az új Pöttyösben pedig a gesztenyét a már jól bevált túróval hozták össze.

A Pöttyös közleménye szerint péntektől már kapható a boltokban, akár ötdarabos kiszerelésben is, a Pöttyös valószínűleg ezerrel nyomja majd az interneteken, aztán októbertől állítólag tévéreklám is lesz. Az új ízzel 50 éves hiányt pótol a márka, sosem volt még gesztenyés rudijuk.

Az új rudit többen is megkóstoltuk a szerkesztőségben: volt köztünk olyan, akinek kifejezetten kellemes meglepetés volt, illetve olyan is, akinek annyira azért nem, én meg már akkor leragadtam, amikor a kezembe vettem a csomagolást, ugyanis a hátoldalán, a piros pöttyök között megbújik a Maroni szintén piros-fehér logója, tehát – ha jól értelmezem – a gesztenyetermékeiről ismert cég, amelyik a Gesztenye Marcit és a Geszti Esztit is gyártja, szállítja az alapanyagot a Pöttyös újdonságához. Szépen összeérnek a szálak.

Thüringer Barbara kollégánk a newsroomból osztotta meg a tapasztalatait: "Engem a Túró Rudi roppanós csokibevonatával mindig meg lehet venni. Az első falat pont ezt az élményt hozta, meg a második is, de utána előjött az az élmény, ami a gesztenyepüré vagy gesztenyés sütik esetében mindig: hátulról bekúszik valami kellemetlen kesernyés íz és tönkre tesz mindent. A végét már csak becsületből ettem meg. Inkább kérem vissza a fahéjas almást, az volt az egyetlen töltött Túró Rudi, amit imádtam, de csak szezonálisan volt a polcokon."

Egyébként bármennyire is része a népléleknek, én kicsit túlzónak érzem azt a rajongást, ami Magyarországon a Túró Rudit övezi. A gesztenyepürét viszont őszintén zabálom, mindkét értelemben, úgyhogy kicsit úgy éreztem, a Pöttyös a magamfajtának üzen az új rudival. Ám a gesztenyés rudival az van, hogy amikor a gesztenyére fókuszálok, a túró savanykássága zavar be, amikor meg a túróra összpontosítok, akkor meg a gesztenye íze ér váratlanul. A gesztenyés rudi ettől függetlenül simán népszerűvé válhat, hiszen két önmagáéban is népszerű dolgot ötvöz, de én továbbra is azt gondolom: ha rudi, akkor az legyen natúr, nem szabad felülni a jól hangzó ízesítéseknek.