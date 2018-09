Cápa végezhetett egy húszas éveiben járó fürdőzővel szombaton a massachusettsi Cape Codnál. A dél körül lezajlott baleset a Newcomb Hollow Beach strandon történt. A sérült férfit a mentőszolgálat elsősegélyben részesítette. Mesterséges légzést is adtak neki, de hiába: a férfi a kórházba szállítás után meghalt.

Chris Hartsgrove, a Cape Cod National Seashore megbízottja a CNN-nek azt nyilatkozta, hogy a sérülései alapján a férfit cápa támadhatta meg. A halál okát hivatalosan a halottkémi vizsgálat fogja megállapítani.

A swimmer at a Cape Cod beach died in what experts believe is the first fatal shark attack in Massachusetts in more than 80 years https://t.co/hwb9qRAnsd pic.twitter.com/aDqLhLrzD7