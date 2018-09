A török állami vagyonalapot 2016-ban hozták létre a puccsot követően, azzal a céllal, hogy növeljék az állami forrásokat és stabilizálják a puccsot követően kialakult kaotikus gazdasági helyzetet. A vagyonalap céljai és stratégiája soha nem volt teljesen egyértelmű, Erdoğan már júniusi elnökválasztási győzelme után is jelezte, hogy elégedetlen az alap működésével, és változtatásokat tervez. Azt már múlt héten megírtuk, hogy egy meglehetősen illiberális lépéssel Recep Tayyip Erdoğan török elnök saját magát nevezte ki a vagyonalap élére, most viszont Ian Bremmer, egy amerikai politikai elemző a kinevezésről szóló dokumentumot is posztolta Facebookra, és ez talán még magánál a hírnél is illiberálisabban néz ki, íme: