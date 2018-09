Történelmet írt Jo Swinson, a brit Liberális Demokrata párt egyik képviselője, miután magával vitte az újszülött gyermekét a Lordok Házába – írja az Independent.

Swinson a 11 hetes gyermekét vitte be a munkahelyére, ráadásul egy szimbolikus vitára: a politikusok egy olyan törvényjavaslatról tanácskoztak, amit, ha elfogadnak, akkor a szülői szabadságon lévő képviselők helyét egy általuk kiválasztott helyettes veheti át ideiglenesen. Ez a helyettes nem rendelkezne önálló szavazati joggal, de arra lenne lehetősége, hogy megnyomja azt a szavazógombot, amire a szülői szabadságon lévő, megválasztott képviselő utasítja. A gyakorlatban ez csupán egy távszavazási lehetőség lenne a képviselőknek a szülési szabadságuk alatt.

Jo Swinson gyermekével a Lordok Házában

Swinson egyértelműen az új intézmény bevezetése mellett érvelt, a gyerekét pedig azért vitte be a vitára, hogy ezzel is jelezze, a politikusok munkahelyének példát kellene mutatnia az egész országnak. "A parlament az egész országra érvényes törvényeket alkot, szemléletformáló szerepe is van, és mikor évente 54 ezer nő feszíti el a munkahelyét szülés miatt, akkor különösen fontos, hogy mi jó példát mutassunk" – nyilatkozta.