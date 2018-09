Az elmúlt hetekben több posztot írtam olyanokról, akik Magyarország összes településére el akarnak jutni, útjukat, útjaikat különféle webes felületeken megörökítve. Ezekre a posztokra reagálva írt Viktor, aki egy hasonló, ám látszólag kisebb léptékű – valójában legalább annyira embert próbáló – vállalkozásba fogott. Művészeti projektjének lényege, hogy Debrecen minden utcájáról posztoljon egy fotót.

Az Instagramon és Facebookon is futó streetsofdebrecen-projekt egyelőre 119 bejegyzésnél, és még szomorúan kevés követőnél jár, pedig nagyon jó kezdeményezés. Ugyanis nem csak lefotóz egy utcatáblát, aztán csókolom – sőt, utcatáblát épp nem is láttam nála –, hanem hangulatképeket csinál, és ahol csak lehet, valami kis történetet is bemutat. Ahogy ő fogalmazott:

viszek némi agyat a kis projektbe, egyrészt járulékos attribútumokkal (utca első említése Balogh László Debrecen utca neveit bemutató utcanévkatasztere alapján; a kép készítésének koordinátája; technikai adatok) is megspékelem az adott utca bemutatását, másrészt adatbázist vezetek az elkészült és elkészítendő utcákról.

Viktor úgy tervezi, hogy öt év alatt járja végig a város összes utcáját, egyelőre nagyjából 180 helyről van képe, bár posztolni ezeknek csak nagyjából kétharmadát posztolta.