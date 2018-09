De komolyan. A kincstárnak azon a Váci úti ügyfélszolgálatán láttam ezt a képet, ahol a családtámogatásokat (is) lehet igényelni, és ahol még sosem sikerült negyven percnél kevesebb várakozással megúsznom ügyintézést (és fenn az állampapíros részlegen inkább egyórás szintidőkkel számolok). Persze ez még mindig jó ahhoz képest, hogy a sportkórházban a héten nagyjából négy órát töltöttünk el, amiből kevesebb, mint félórát vittek el a tényleges vizsgálatok, de ha az ember kisgyerekkel van, ez is őrjítően hosszú idő tud lenni, márpedig ide elég gyakran kisgyerekkel érkezik az ember.

Én bő másfél éve jártam itt utoljára, szóval lehet, hogy annyira már nem is új, de most fedeztem fel, hogy legalább néhány fénymásolt színezőt és kisasztalt székekkel kitettek az ügyfélváróba. Versenyszférában, például bankoknál – de Aradon egy múzeumban is – láttam már hasonlót, közintézményben eddig még nem, pedig tök jó ötlet.