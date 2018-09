Jaroslav Bobrowski, német triatlonista betért egy bajor all you can eat étterembe, aminek ugyebár az a lényege, hogy fizetünk egy alapdíjat, és általában másfél-két órán keresztül annyit eszünk, amennyi csak belénk fér.

És hát Bobrowski gyomrában bizony temérdek kaja jó barátságban megfér egymás mellett.

A férfi ugyanis benyomott majdnem száz (azaz 100!) tányér szusit, tányéronként két-három darabnyit. Ez az iszonyatos mennyiség körülbelül öt emberre lenne elég, de a triatlonistának meg sem kottyant a megemésztésük.

Fotó: Facebook Jaroslav Bobrowski

Ahogy az lenni szokott, magasztalás és dicsőítés helyett Bobrowski egy nagy adag letolást kapott, na meg szépen kitiltották a japán étteremből, mert szerintük a többi vendég elől ette meg a falatkákat.

Később aztán kiderült, a sportoló szigorú diétán van: 20 órán keresztül nem eszik semmit, aztán pedig majszol, mint a házimalac.

(The Sun)