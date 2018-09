Erik Singer egy hivatásos dialect coach, ami azt jelenti, hogy az a foglalkozása, hogy segít színészeknek az angol nyelv különböző dialektusait-akcentusait elsajátítani. Aki beszél angolul, az jól tudja, hogy a nyelvnek mennyi változata van, és Singer többször is hangsúlyozza, hogy rettentően nehéz ezeket tökéletesen elsajátítani egy-egy filmszerep kedvéért.

Így fordulhat elő, hogy Jennifer Lawrence-nek nem túl meggyőző az orosz akcentusa a Vörös verébben, és hogy az egyébként amerikai állampolgársággal is rendelkező, és az USA területén született Nicole Kidmannek is be-becsúszik egy-egy ausztrálosan ejtett szó akkor is, amikor kaliforniai nőt játszik a Hatalmas kis hazugságokban.

A fenti videó egy sorozat része, amit a Wired készített, valamennyi részt itt találja meg. A Vanity Fair ezzel szemben a különböző országok szlengjéről készít sorozatot hírességekkel, a múltkor például Henry Cavill magyarázta el, hogy mire mondják az angolok, hogy kutyahere.