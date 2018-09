Sőt, mondhatni pózna. Olyan eszköz, amire egykor feltekerték a kábeleket (légvezetéket, mondhatni), hogy azokon száguldjon a hang egyik vonalas telefonról a másikra, igen, olyan tárcsázós retró cuccokra. Igen, bakelitből voltak, nem, nem vinylből, ne hipszterkedjünk már, srácok.

Na, szóval egyszer régen a vasúti sínek mellett telefonpóznák (is) sorakoztak, meg helyenként villanypóznák még ma is sorakoznak. Aki olvasott Sherlock Holmes-t, az talán emlékszik is arra a történetre, amikor egyszer Holmes ezeket (vagyis ezek helyett valószínűleg távírópóznákat) számolgatva és a zsebóráját nézegetve állapította meg a vonat sebességét – egyébként emlékeim szerint a cselekmény szempontjából teljesen fölöslegesen. Viszont olvashatta a történetét az a fizikaitankönyv-készítő is, aki ezzel lepett meg most titeket, kedves hetedikes diákok.

Fotó: Olvasónk, Péter

A feladat amúgy abból a szempontból reális, hogy a vonat sebessége ezen a szakaszon 54 km/órára jön ki (számításomat a képet beküldő olvasóm, a feladattal fizikatanárként találkozó Péter megerősítette). Illetve oké, a Mátészalka és Debrecen között vonatozók számára valószínűleg erősen atommeghajtású mozdonyok űridejének tűnő sebességet jelent.