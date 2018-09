A Demokratikus Koalíció két nap után beszüntette Ellenállás nevű utcai rendezvénysorozatát, legalábbis Budapesten lefújták a következő rendezvényt. Nem kell ahhoz Sherlock Holmes-nak lenni, hogy rájöjjünk, mi állhat emögött, és mi a történetben meghúzódó Gyurcsány-szál.

A múlt szerdán a Demokratikus Koalíció Ötfalu Kertváros csoportja nagy sikerű rendezvényről számolt be. A XVI. kerület időközi önkormányzati választásán több párt is a Momentum jelöltjét támogatja, aki mögé beállt a DK is. A helyi szervezetek együtt álltak a nyilvánosság elé, de az eseményen a jelek szerint hiányzott a közönség, ezért a DK beszámolójában egyszerűen odafotoshopolták őket a helyszínre.

Talán ennek köszönhető, hogy a DK országos vezetői bedőltek a képnek, és azt gondolták, ha ekkora tömegek kíváncsiak a kertvárosi eseményre, akkor sokkal többen lesznek kíváncsiak Gyurcsányra. Az eredményt láthatjuk.