Tegnap már lelepleztük a Tiszát, hogy a Körös szőkébb nála Csongrádnál, de most Szegednél is kiderült, hogy nem tudhatjuk, milyen volt szőkesége, ugyanis a Maros is szőkébbnek bizonyult – derült ki olvasónk, Áron fotójából.

Szegednél a Tiszába ömlik a szőke Maros.

Hogy a Tisza nem elég szőke, azt másik olvasónk, Dezső is észrevette:

„Általában tényleg a Tisza sokkal szőkébb, a Körös inkább zöldeskék szokott lenni. Ha megnézed például a Google térképen, ott is látszik.” És tényleg. Ám Dezső így folytatja:

„Mostanában viszont érdekes módon mintha picit tényleg kevésbé lett volna szőke a Tisza a Körös-toroknál, augusztusban nekem is feltűnt. Lehet hogy valami tartós változás kezdődik a lebegő anyag tartalomban?”