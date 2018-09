Az Egyesült Államokbeli Georgia államban két nőt vettek őrizetbe a rendőrök: azzal gyanúsítják a párost, hogy füves sütiket, pudingokat árultak egy savannah-i templomnál.

A 28 éves és 26 éves nő már jó előre a mise előtt meghirdették a maguk kis akcióját a közösségi médiában, viszont közben rendőrökhöz is eljutott a hír. Úgyhogy miután a helyi drogellenes hatóság egyik civil ruhás ügynöke sütit vett az egyiküktől, őrizetbe is vették őket, az autójukban pedig 1000 dollár értékben foglaltak le füves édességeket, találtak egy lőfegyvert, valamint némi pénzt is.

Fotó: Chatham-Savannah Counter Narcotics Team (CNT

A legjobb az egészben amúgy, hogy az árusításra a templom is engedélyét adta, mivel a helyi árusoknak hirdették meg a piacot, bár a hatóságok azt tisztázták, hogy nem tudtak arról, a két nő milyen portékával érkezik majd.

