Bud Spencer és Terence Hill filmjeinek jellegzetes momentuma az egy másodpercnyi feszült kötéltánc, ami elválasztja nyugalmat a csukott ablakon át kihajítós kocsmai tömegverekedéstől. Minden bizonnyal ezt a pillanatot örökíthette meg drMáriás, amikor megfestette a 2018-es Vihar A Biliben-díj nyertesének, a magyar kulturkampfnak képzőművészetre optimalizált verzióját, önmagához képest szokatlanul realisztikus módon, a Kánoncsinálók – A kortárs képzőművészet zsűrije Max Beckmann műtermében című képén.

A kortárs képzőművészeti ki kicsodaként is értelmezhető kép névsora eklektikusra sikeredett, amiben kurátorok, galériások, képzőművészek, esztéták és művészettörténészek mellett megfordulnak drMáriás kedvenc tárgyai, a politikusok is. Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Fekete György fölött például egy képkeretben Kádár János mered bizakodóan a semmibe.



Aki szeretné a napjait a képpel kezdeni és befejezni, a Kieselbach GalériaŐszi Aukcióján licitálhat rá, aminek keretein belül a 2001 és 2003 között Budapesre akkreditált amerikai nagykövet, Nancy Goodman Brinker gyűjteményéből is elárvereznek tíz képet.