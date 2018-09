Elsőre azt gondolnánk, mennyire üti egymást a kék és a zöld szín, de az egyik füzetborítón különleges hatást keltenek a határozott vonásokkal felvitt színek. A másikon csodálatos vörösek, sárgák és kékek adnak vidám hangulatot, a harmadikon pedig egy semmivel össze nem hasonlítható, egyszerre vidám és drámai rajz egy gyerekről.

Lehet, hogy találkozott már ezekkel a rajzokkal iskolai füzeteken, noteszeken, mappákon és ceruzatartókon a papírboltban. A rajzokat autista művészek készítették, és ami emögött áll, az igazán példaértékű.

Az Autistic Art alapítvány 10 civil fenntartású lakóotthont támogat, ahol művészeti foglalkozásokat is tartanak az autizmussal élő fiataloknak. De a dolog nem áll meg itt. A rajzokból piacképes termékek lesznek, a termékek boltokba kerülnek, a befolyó összeget pedig az alapítvány a lakóotthonok és a művészeti foglalkozások fenntartására fordítja.

Ma minden 68. ember autizmussal él, ennek ellenére az autizmussal élő fiatalokat ellátó lakóotthonok folyamatosan nehéz anyagi helyzetben vannak. Az autisták egy része nem képes önálló életvitelre, tízből négyen egyáltalán nem beszélnek. A művészeti program terápiaként is működik: hosszú távon is elfoglaltságot ad nekik és segíti őket abban, hogy a külvilággal jobban kapcsolatba kerülhessenek. Volt olyan fiatal művész, aki egy ideig csak a papír sarkát színezte, de évek múlva már hatalmas lapokat terítettek be a grafikái.

A különleges termékeket az Autistic Art Alapítvány webshopja mellett a Libri és a Pirex kiemelt üzleteiben is meg lehet vásárolni szeptember közepétől Kalocsai Nóra, Lakatos Renáta, Bihari László, Réti Kristóf, Balázs Mihály, Varga Máté, Vreczenár Viktor grafikáival.