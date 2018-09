Tavaly hunyt el Chris Cornell, generációja egyik legjobb énekese, akit olyan hanggal áldott meg a sors, hogy a pop/rockzenén belül tulajdonképpen mindent el tudott volna énekelni, ha úgy van kedve, és énekelt is nagyon sokféle dolgot. Egy 2013-as koncerten például a U2 One című nótáját, de a Metallica One című számának szövegével. És állati jó lett.