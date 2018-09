Évek óta egyre több idős ember él a Földön. 2050-re 2 milliárdan lesznek, ezzel a népesség 20 százalékát teszik majd ki. Az időseknek speciális igényeik (szociális, gazdasági és orvosi ellátások) vannak, és ehhez az országoknak is alkalmazkodniuk kell. Augusztusban egy kutatókból álló csoport egy, a témával foglalkozó intézettel (Research Network on an Aging Society) közösen 18 országot rangsorolt egy sor szempont alapján Az index azt mutatja meg, mennyire képes az adott ország támogatni idős állampolgárait. Magyarország nem áll jól. (Forrás: Qz.com)