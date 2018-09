Mint azt mi is megírtuk, a Stormy Daniels néven egykor pornósként alkotó, és a szóbeszéd szerint Donald Trumppal is ágyba bújó Stephanie Clifford, most egy másfajta cerkát ragadott, és megírta memoárját, amit október elején fog megjelentetni.

A Guardianben megjelentek részletek a könyvből, amiben a színésznő Trump férfiasságát az átlagnál kisebbnek, de azért nem rémisztően kicsiként írja körül.



A kibontakozó kuki-gate-be valamiért beszállt az orosz állami televízió is. A Kreml egyik kedvenc műsorvezetője, Dmitry Kiselyov műsorának Militáns Pornó címre keresztelt szegmensében arról beszélt, hogy Clifford szakmájából fakadóan egészen mások a viszonyítási alapjai, és filmbéli partnereit groteszk méreteik alapján válogatták ki, így hát a világnak kötelessége Trumpot a férfit megvédeni.

Kiselyov a végén felteszi a mindenkiben motoszkáló kérdést:

Mégis mi legyen erre Donald Trump válasza? Húzza le a sliccét, és mutassa meg a javait?

(the Moscow Times)