Batman talán legismertebb ellenfele, Joker, végre önálló filmet kap, amelynek főszerepét – ahogy már néhányszor megírtuk – Joaquin Phoenix kapta. Róla láthattunk már felvételeket a gonosszá válás előtt állva, illetve az átalakulása után is, nemrég azonban újabb képek kerültek elő a színészről, amelyek teljes Joker-jelmezben örökítik meg a film forgatásán, egy New York-i metróállomáson. Akinek jó a szeme, az kiszúrja a "Clown 4 Mayor" feliratú táblát is a háttérben.

More shots of Joaquin in makup as the Joker. Thots? pic.twitter.com/rWV95zRvCt — Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) 2018. szeptember 22.