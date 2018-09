A jövő évi Oscar-szezon egyik legnagyobb esélyese Bradley Cooper, aki az év egyik legjobban fogadott filmjének, a Csillag születiknek a rendezője és egyik főszereplője. Ebből a történetből már három film készült, arról szól, hogy egy öregedő és egyre kevésbé népszerű rocksztár (Cooper) segít befutni egy tehetséges, de ismeretlen énekesnőnek. (Stefani Joanne Angelina Germanotta, azaz Lady Gaga alakításában)

Felkészülés gyanánt Cooper igazi rocksztárokat figyelt meg testközelből, például a Pearl Jam frontemberét, Eddie Veddert. 5 napot töltöttek együtt, de mikor Vedder meghallotta az ötletet, hogy Cooper egy negyedik változatot akar csinálni a történetből, akkor megpróbálta lebeszélni az egészről.

Coopert nem győzték meg Vedder érvei és milyen jól tette, karrierje teljesen új szakászát indítja el a film, ami előtt leborultak a kritikusok és várhatóan nem csak a mozikban, de a filmes díjak versenyében is jól teljesít majd. A Golden Globe-ok versenyét, ahol külön futnak a musicalek valószínűleg már most megnyerte, de várhatóan az Oscaron is ott lesz a Csillag születik a legesélyesebb filmek között.

Magyarországon október 5-én mutatják be a mozikban a Csillag születiket.