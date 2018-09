Furcsa fordulatot vett a Nagy Ő című műsor Vietnamban. Ez az a műsor, amiben egy csapat nő (vagy férfi) versenyez egy Nagy Ő-nek kikiáltott férfiért (vagy nőért). A magyar verzióban anno Noszály Sándor volt teniszezőért mentek ölre a nők, ami a magyar tévétörténelem legkínosabb pillanataihoz vezetett. (Elég csak annyit mondani, hogy "Elfogadod tőlem...ööö...ezt az....öööö.....rózsát?")

Náluk szerencsére már kikopott a tévékből, de Ázsiában még népszerű a műsor, aminek most futó évadában a vietnami versenyzők egy Quoc Trung nevű pasiért küzdöttek. Egy ideig legalábbis, később ugyanis az egyik versenyző beleszeretett egy másikba. Ezt szépen be is vallotta a Nagy Ő-nek, aztán a másik nőnek is, és együtt ott is hagyták az egészet, íme:

(via Bors)