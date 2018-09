Valami random helyen bukkantam rá egyszer a Tommy and the Commies (Tomi és a komcsik) nevű zenekarra, mert a jó névért cserébe mindig illik legalább belehallgatni, miről is van szó.

És milyen jól tettem, mert kiderült, hogy a kultikus Slovenly Recordings kiadónál nemrég megjelent első nagylemezük egyszerűen csodálatos, pedig egy hang eredetiség sincs benne. A háromtagú kanadai punkzenekarnak sikerült olyan szinten lekoppintania a brit Buzzcocksot, hogy egy kevésbé tájékozott embernek simán be lehetne adni, hogy ez egy elveszett felvétel a punkzenekartól, és csak most került elő.

Szóval aki szereti a Buzzcocksot, de hozzám hasonlóan már rongyosra hallgatott tőlük mindent, az nyugodtan csekkolja le a Tommy and the Commiest, mert az első albumuk mindössze 8 szám, és alig több mint 15 perc, de 15 perc arany.