A KKTV tudósítása szerint egy csoport fiatal egy kisbusszal beleszállt a Native Roots nevű Colorado Springs-i fűbolt kirakatába, majd az autóból kipattanva vittek mindent, ami mozdítható.

CSPD says a group of teens drove a stolen van into this pot shop and then burglarized the store - BUT they didn’t make off with any real marijuana. In other words, there’s a good chance these guys are trying to smoke oregano right now. ** pic.twitter.com/ydQ2Fcv8sH