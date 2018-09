Ebből is látszik, hogy Orbán Viktor nem egy Vajna Tímea. Az viszont Andy Vajna felesége mellett szól, hogy ha több tízmilliós luxusautót túráztat Budapest belvárosában, akkor azt is kiteszi közösségi oldalára, de azt sem titkolja el, sőt, elpanaszolja, hogy milyen rossz, ha a légitársaságok hibájából rohanni kell, de még így is lekési a csatlakozást, sőt, még a csomagokat is elkeverik.

Ja, és a bőröndöt is elhányták, amikor másik boarding passt adtak. Letépte a csaj. Hihetetlen, komolyan.

Ehhez képest Orbán Viktor közlekedési szokásairól annyit lehet tudni közösségi oldala alapján, hogy vagy a kormányzati kisbusszal utazik, amit ő maga sem rest vezetni, esetleg vonattal megy, de akkor is vesz plusz egy jegyet a táskájának. A Facebookra feltöltött fotók alapján az sem titok, hogy az izraeli útjánál a honvédség új repülőjét használta, majd azzal repült Montenegróba és a III. Nomád Világjátékokra is. Bezzeg a Vidi meccsre igénybe vett luxusgépről pont nem jelentkezett be a 630 ezer rajongójának.