A magyar válogatott szövetségi kapitánya aktívan jelen van a Facebookon, és bár az oldalt nem konkrétan Marco Rossi kezeli, de így is az ő személyes gondolatai és üzeneteit közvetíti. Az olasz szakember most például szeretné megköszönni a magyar szurkolók szeretetét, ezért most felajánlott három, a magyar válogatott játékosok és általa dedikált mezt.