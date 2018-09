Ezen a héten nyitott meg 100 éve a Gellért Szálló és Gyógyfürdő. 1918-ban ez volt Európa egyik legkorszerűbb ilyen jellegű intézménye.

Fotó: Huszti István

A Gellérthegy lába már évszázadok óta híres volt gyógyvizéről. Az első híradás 1178-ból származik, és arról tudósít, hogy a mai szálló helyén a forrásvizet hasznosító kórház állt, amelyet a johannita lovagrend alapított és tartott fenn. A szentföldi zarándoklatáról 1433-ban hazatérő Bertrandon de la Broquere francia lovag azt írta: ezen a tájon "igen szép meleg fürdők vannak". A török hódoltság korában, az 1600-as években a világutazó Evlia Cselebi úti beszámolójában acsik ilidsének, azaz "nyitott fürdőnek" nevezte a deszkából felépített, meglehetősen elhanyagolt fürdőt, amelynek sáros vize "...a francia betegségre és más hétféle bajra hasznos".

Buda várának visszafoglalása után egy évvel, 1687-ben I. Lipót a romba dőlt fürdőt udvari orvosának, Ilmer Frigyesnek ajándékozta, aki ismét felépítette, s utalással egy legendára Szüzek Fürdőjének (Jungfrau-Bad) nevezte el. (A legenda szerint a hegy barlangjában egy szerzetes élt, akinek tanácsát előszeretettel kérték ki fiatal lányok.) A fürdő hírneve rossz maradt, az elnevezés ironikus színezetet kapott, mert a kerítésen át sokan lesték az itt fürdőző nőket, sőt a rossz nyelvek szerint a medencékben sok gyermek is fogant. Egy 1827-es német útikönyv három kő- és nyolc kádfürdőt, szálláslehetőséget is említett itt. Az első nagyobb, a víz iszaptartalma miatt Sárosfürdőnek nevezett szálloda és fürdő 1832-ben épült fel, ebben már 21 lakószoba, 12 fürdő és vendéglő várta a vendégeket. A létesítmény 1894-ig állt fenn, amikor is a Ferenc József (a mai Szabadság) híd építése miatt kisajátították és lebontották.

A híd és az azon áthaladó villamosvonal, a Szent Gellért rakpart megépülése után a környék gyors fejlődésnek indult, s a főváros 1901-ben megvásárolta a Magyar Királyi Államkincstártól a területet, hogy gyógyfürdőt és gyógyszállót építsenek ide. Az 1905-ben meghirdetett pályázaton Sebestyén Artúr és Hegedűs Ármin, valamint Sterk Izidor pályázata is első díjat kapott, a terveket végül ezek ötvözésével 1909-re készítették el. A kései szecessziós stílusú épület 1912 és 1918 között épült fel, a munkálatokat költségvetési gondok, majd az első világháború nehezítették. A 3500 vendég fogadására tervezett, négyemeletes, 176 szobás szálló 1918. szeptember 26-án nyitotta meg kapuit. (MTI)