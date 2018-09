Sokáig azt gondoltam, hogy a kincskeresőkisködmönöző magyar útfestők ennek a sportágnak a legnagyobb alakjai. Aztán pár napja hajlottam arra, hogy a lezser hanyagság stílusában nagyot villantó olaszok. De most már tudom, hogy az útfestés művészete a szabadságot a zord, merev formákban is megtaláló németeké. Íme egy csodálatos megoldás Berlinből, idén augusztusból – sajnálatos módon a művészeket nem toleráló kortárs kritika itt is kegyetlen volt, és néhány nap alatt eltüntették a cikkcakkos bicikliutat.